Стилист объяснила, как белые пиджаки вернулись в деловую моду

Петербургский международный экономический форум всегда былзаконодателем деловой моды. В 2023 году на площадке форума был замечен новый тренд — белые пиджаки для девушек. Стилист Татьяна Ткалина в комментарии для «Слово и Дело» объяснила, почему выбор пал именно на этот цвет и насколько универсален этот тренд.

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Белый или молочный жакет — один из самых популярны элементов женского делового образа на ПМЭФ-2023. Интересно, что до недавнего времени такой элемент одежды считался устаревшим и вышедшим из моды. Но прошедший петербургский форум доказал, что правильно подобранный белый пиджак — вполне уместен на подобных деловых мероприятиях.

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Стилист Татьяна Ткалина в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: белый цвет освежает, делает моложе. Более того, в дни форума погода была жаркой, а в светлой одежде при высоких температурах люди действительно чувствуют себя более легко и комфортно.

«Я собирала клиентку на ПМЭФ. Был такой запрос: в этом образе она должна быть уместна не только на форуме, но и на афтерпати. Возможно, выбор таких белых пиджаков, жакетов, брючных костюмов каких-то говорит о том, что это просто удобно. Если говорить про психологию белого цвета, то он говорит о воздушности, о чем-то новом. А новое — это те самые многомиллионные контакты, которые были подписаны на форуме», — отмечает стилист.

Специального дресс-кода для данного мероприятия не существует. Есть единственная рекомендация придерживаться делового стиля. Но фасоны, цвета образов зависят от вкусовых предпочтений самих гостей форума, от трендов и общей насмотренности. Кто-то обращается к стилистам за помощью, чтобы создать уместный образ на мероприятии. При этом форум такого масштаба достаточно быстро приспосабливается к новым трендам и даже задает новые. В пример можно привести обувь.

Еще недавно девушки надевали исключительно каблуки. Но в последние годы стали все чаще делать выбор в пользу кед и кроссовок. Такой расслабленный и комфортный тренд быстро прижился, и в этот раз девушек в спортивной обуви было примерно столько же, сколько в строгой и деловой.

«Тренды, как всегда, задают тренд-бюро и инфлюенсеры, которые диктуют, что носить, как носить и с чем. Допустим, в прошлом году женщины надевали кроссовки, и для ПМЭФ это был не сильно подходящий дресс-код. Человек на каблуках быстро устает, но раньше на это как будто не обращали внимания. А сейчас уже к этому относятся спокойно, а кроссовки стали абсолютно уместным элементом гардероба. Границы в любом случае всегда расширяются, и мы можем за этим наблюдать год от года», — объясняет стилист.

В мужской деловой моде сохраняется тренд на темно-синие костюмы. Это самый классический и традиционный дресс-код, самый уместный для мужчины на подобном мероприятии. Татьяна Ткалина отмечает: многие мужчины по ошибке надевают черное. Но черный — это вечерний цвет. Такие костюмы носят на определенных мероприятиях, но точно не на деловых. С точки зрения психологии, синий — это цвет мудрости, степенности, уверенности, последовательности.