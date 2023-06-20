$83.99+0.3491.80+0.16

Представитель Меган Маркл опроверг сообщения о сотрудничестве герцогини с Dior

Меган Маркл не подписывала контракт с французским модным домом Dior. Об этом сообщает Page Six.

Меган Маркл не планирует сотрудничать с Dior
© Газета.Ru

Вчера, 19 июня, газета Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщила, что Меган Маркл находится "на финальной стадии заключения крупного рекламного контракта с французским модным домом Dior, который сделает ее лицом бренда". Однако журналисты Page Six утверждают, что ни о каком "крупном" контракте речи не идет.

Официальный представитель герцогов Сассекских также заявил Telegraph, что эти утверждения не соответствуют действительности, а источник издания в Dior добавил, что команда дома "не в курсе, как появилась эта история".

В колонке Daily Mail также утверждалось, что голливудское PR-агентство William Morris Endeavor во главе с менеджером Ари Эмануэлем "вовсю работают над ребрендингом" Меган Маркл. Отмечалось, что они хотят изменить имидж герцогини Сассекской "на более респектабельный", чтобы вместо таблоидов ее лицо появлялось на обложках глянца и рекламных билбордах по всему миру.

"У Ари есть стратегический план, чтобы связать Меган с такими брендами, такими как Dior. Это возможность отдалить Меган от негатива прошлого", — уточнил инсайдер издания. Ранее сообщалось, что Меган Маркл обвинили в фальсификации интервью для Spotify.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители