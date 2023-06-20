Меган Маркл не планирует сотрудничать с Dior

Меган Маркл не подписывала контракт с французским модным домом Dior. Об этом сообщает Page Six.

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Вчера, 19 июня, газета Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщила, что Меган Маркл находится "на финальной стадии заключения крупного рекламного контракта с французским модным домом Dior, который сделает ее лицом бренда". Однако журналисты Page Six утверждают, что ни о каком "крупном" контракте речи не идет.

Официальный представитель герцогов Сассекских также заявил Telegraph, что эти утверждения не соответствуют действительности, а источник издания в Dior добавил, что команда дома "не в курсе, как появилась эта история".

В колонке Daily Mail также утверждалось, что голливудское PR-агентство William Morris Endeavor во главе с менеджером Ари Эмануэлем "вовсю работают над ребрендингом" Меган Маркл. Отмечалось, что они хотят изменить имидж герцогини Сассекской "на более респектабельный", чтобы вместо таблоидов ее лицо появлялось на обложках глянца и рекламных билбордах по всему миру.