Меган Маркл не планирует сотрудничать с Dior

Представитель Меган Маркл опроверг сообщения о сотрудничестве герцогини с Dior
Меган Маркл не подписывала контракт с французским модным домом Dior. Об этом сообщает Page Six.
Вчера, 19 июня, газета Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщила, что Меган Маркл находится "на финальной стадии заключения крупного рекламного контракта с французским модным домом Dior, который сделает ее лицом бренда". Однако журналисты Page Six утверждают, что ни о каком "крупном" контракте речи не идет.
Официальный представитель герцогов Сассекских также заявил Telegraph, что эти утверждения не соответствуют действительности, а источник издания в Dior добавил, что команда дома "не в курсе, как появилась эта история".
В колонке Daily Mail также утверждалось, что голливудское PR-агентство William Morris Endeavor во главе с менеджером Ари Эмануэлем "вовсю работают над ребрендингом" Меган Маркл. Отмечалось, что они хотят изменить имидж герцогини Сассекской "на более респектабельный", чтобы вместо таблоидов ее лицо появлялось на обложках глянца и рекламных билбордах по всему миру.
"У Ари есть стратегический план, чтобы связать Меган с такими брендами, такими как Dior. Это возможность отдалить Меган от негатива прошлого", — уточнил инсайдер издания. Ранее сообщалось, что Меган Маркл обвинили в фальсификации интервью для Spotify.