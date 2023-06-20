Водянова в бра с кристаллами снялась для Ermanno Scervino

Супермодель Наталья Водянова снялась в рекламной кампании итальянского модного бренда Ermanno Scervino. Фотографии с россиянкой появились в официальном аккаунте марки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фотографы Луиджи Мурену и Янго Хензи запечатлели Наталью Водянову в вещах из новой коллекции сезона осень-зима 2023/2024. На одном из кадров 41-летняя супермодель позировала в коротких шортах с высокой талией, задрав свитер и продемонстрировав бра с кристаллами.

На прошлой неделе Наталья Водянова вышла на подиум во время показа "Иконы подиума" на площади Микеланджело во Флоренции. Шоу было организовано ретейлером LuisaViaRoma при поддержке журнала British Vogue. В нем также приняли участие россиянки Ирина Шейк и Наташа Поли, а также Ева Герцигова, Стелла Максвелл, Эшли Грэм и многие другие популярные манекенщицы.