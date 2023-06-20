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Какое платье не стоит надевать женщинам с широкими плечами

Речь идёт о наряде, который Скарлетт Йоханссон надела на Каннский фестиваль.

Какое платье не стоит надевать женщинам с широкими плечами
© globallookpress.com

Она облачилась в разноцветное полосатое платье с открытой спиной, которое утяжелило плечи актрисы, пишет thevoicemag.ru

Длина платья «порезала» ноги актрисы на две части и визуально приземлила фигуру. Принт тоже оказался не самым удачным, он исказил пропорции тела, сделал их шире.

runews24.ru

При этом за день до выхода на Каннском фестивале Скарлетт Йоханссон выбрала более удачное платье.

Она надела розовое длинное платье с белым верхом. Прямой фасон визуально стройнит и увеличивает рост, а оттенок розовой пудры сделал образ «теплее».

Белый вышитый лиф создал эффект прозрачной ткани, что в общем виде сделало платье утончённым.

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