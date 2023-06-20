Мифы о бюстгальтере, в которые вы все еще верите

Поговорим о самом популярном элементе женского гардероба.

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Наверное, ни один предмет женского гардероба не окутан таким количеством мифов, сколько взял на себя бюстгальтер. Нам стало интересно, какие из самых популярных мифов не имеют вообще ничего общего с реальностью.

Миф #1. Если часто носить бюстгальтер, можно изменить форму груди

Конечно, было бы прекрасно, если вместо пластического хирурга вопросы с формой груди решал простой бюстгальтер. Однако не все так радужно. Бра может помочь только визуально изменить форму, пока он на вас. Но даже длительное ношение бюстгальтера не сможет помочь решить проблему с неудачной формой, все же подобными вопросами занимается исключительно эстетическая медицина.

Миф #2. Косточки в бюстгальтере опасны для здоровья

Об этом слышала, наверное, каждая женщина, особенно любит этим пугать старшее поколение, которое застало неудобные и в некотором смысле действительно опасные модели бра. Но в реальности научного подтверждения этой теории нет. Если вы правильно подобрали размер и форму, никакого вреда бюстгальтер с косточками вам не нанесет.

Миф #3. Одного бюстгальтера достаточно

Здесь очень трудно согласиться. Современные девушки меняют образы по несколько раз в день — с утра нужно соблюсти дресс-код, а вечером уже ждут подруги на вечеринке, куда нужно обязательно подобрать платье. Справится ли один бюстгальтер? Конечно, нет. В арсенале девушки, как правило, есть несколько базовых моделей, бра-трансформер со сменными бретелями, а также бра «на выход» со своим мужчиной.

Миф #4. Бюстгальтер должен быть хлопковым