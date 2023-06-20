Раскрыты причины популярности оверсайз-одежды

Российский психолог Мария Данина раскрыла причины популярности оверсайз-одежды. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

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В первую очередь эксперт объяснила выбор просторных нарядов их комфортом и универсальностью. Так, получится создавать многослойные образы с данными вещами в холодную погоду и носить их при изменении параметров фигуры, пояснила специалистка.

Кроме того, покупать подобные предметы гардероба могут из-за модных тенденций, приверженности некоторым субкультурам или демонстрации небрежности и сосредоточенности на других аспектах жизни, а не на внешнем виде.