В Сети высмеяли Ким Кардашьян за наряд в стиле Minecraft

Ким Кардашьян раскритиковали за выбор наряда, в котором она появилась на показе Louis Vuitton. Об этом сообщает Page Six.

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Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян посетила показ мужской коллекции Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже.

42-летняя знаменитость появилась на звездном показе в спортивном бюстгальтере и легинсах с камуфляжным принтом, поверх которых надела черную норковую шубу в пол.

Кардашьян дополнила образ поясной сумкой из меха и прозрачными босоножками на каблуках.

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Пользователи сети раскритиковали наряд Кардашьян, назвав его "худшим образом всех времен". "Это однозначно худший образ всех времен", Пожалуйста, найдите другого стилиста для Ким", "Это так уродливо", "Этот дешевый спандекс, в котором она выглядит ужасно", "Почему она выглядит как персонаж Minecraft, помогите", "Стоп, я думал, это анонс восковой фигуры мадам Тюссо", - написали пользователи в Twitter.

Ким Кардашьян пытается сделать себе имя в мире моды с тех пор, как она рассталась со своим бывшим мужем Канье Уэстом, который одевал ее, пока они были вместе.