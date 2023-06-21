Дженнифер Лоуренс снялась для журнала в купальнике

Американская актриса Дженнифер Лоуренс снялась в откровенном наряде для обложки журнала Interview. Соответствующие кадры появились на официальном сайте издания.

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На размещенных снимках 32-летняя знаменитость предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте, частично обнажающим ее грудь. Помимо этого, поверх упомянутого предмета гардероба звезда примерила белые носки и серые спортивные штаны, слегка спущенные с бедер.