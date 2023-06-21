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Безопасность и комфорт на работе: как подобрать рабочую обувь

Рабочая обувь - это не просто аксессуары, а важный элемент защиты от травм и неприятностей на работе. Основные критерии выбора и советы по их уходу и носке.

Безопасность и комфорт на работе: как подобрать рабочую обувь
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Рабочая обувь - это не просто аксессуары, а важный элемент защиты от травм и неприятностей на работе. Поэтому ее выбор должен быть тщательным и обдуманным. В этой статье вы узнаете основные критерии выбора, а также советы по их уходу и носке.

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Определите тип защиты

В зависимости от сферы деятельности и условий работы, вам может потребоваться разный тип защиты. Рабочие ботинки могут защищать от:

  • воздействия нефтепродуктов, кислот, щелочей, жиров и других агрессивных веществ;
  • холода, влаги, огня и высоких температур;
  • ударов, проколов, сдавливаний и скольжения;
  • электрического тока и статического электричества.

Для каждого типа защиты существуют специальные виды обуви, которые имеют соответствующую маркировку. Например, S1 - с защитным подноском и антистатической подошвой; S3 - с защитным подноском, антипрокольной стелькой и водонепроницаемым верхом.

Выберите подходящий размер и модель

Рабочая обувь и ботинки должны быть удобными и комфортными для ношения. Поэтому важно выбрать правильный размер и модель.

Примеряйте обувь в конце дня, когда ноги немного опухают, а также с теми носками, которые будете носить на работе.

Обувь должна:

  • Быть не слишком тесной и не слишком свободной. Между пальцами и подноском должно быть примерно 1 см свободного пространства;
  • Хорошо фиксировать стопу и не сползать с пятки;
  • Быть изготовлена из качественных материалов, которые дышат, не раздражают кожу и не вызывают аллергии;
  • Соответствовать форме вашей стопы. Если у вас плоскостопие или другие особенности стопы, выбирайте обувь с ортопедической стелькой или подошвой.

Ухаживайте правильно

Чтобы продлить срок службы рабочей обуви, нужно правильно за ней ухаживать. Соблюдайте эти рекомендации:

  • чистите обувь от грязи и пыли после каждого использования;
  • сушите в теплом и проветриваемом месте, избегая прямого солнечного света и источников тепла;
  • используйте специальные средства для ухода, в зависимости от материала верха и подошвы;
  • храните в сухом и чистом месте, желательно в коробке или мешке;
  • периодически проверяйте обувь на износ и повреждения.

Заключение

Рабочая обувь - это не только элемент униформы, но и средство защиты от травм и неприятностей на работе. Поэтому выбирайте их тщательно, учитывая тип защиты, размер, модель и материал. Также не забывайте ухаживать за обувью правильно, чтобы она служила вам долго и надежно. Будьте внимательны к своей безопасности и комфорту!

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