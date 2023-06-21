5 ошибок при выборе одежды на лето

Стилистка Ирина Гусева назвала россиянкам пять ошибок при выборе одежды на лето. Ее комментарий публикует The Voice.

© Lenta.ru

В первую очередь эксперт призвала не копировать «вирусные» образы, чтобы не утратить индивидуальность. В то же время не следует покупать вещи как у звезд или блогеров, не убедившись, что они соответствуют параметрам фигуры. Подобная рекомендация также относится к купальникам, которые должны обладать подходящей посадкой.

Кроме того, необходимо собрать капсулу из базовой одежды нейтральных оттенков и простого кроя без декора. При этом специалистка предостерегла от погони за предметами гардероба трендовых тонов, отметив, что цветом текущего сезона является маджента — оттенок пурпурного.

«Чувство меры очень важно при выборе аутфитов. Иногда шелковая лента в волосах и помада трендового оттенка смотрятся гораздо эффектнее, чем если ты придешь в тотал луке яркого цвета. Намеки зачастую заметнее большого цветового пятна!» — пояснила стилистка.