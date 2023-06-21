Главные тренды сезона

Интернет-магазины обновили коллекции летней одежды, а модницы уже во всю подбирают новый гардероб. Мы поговорили с главным стилистом и креативным директором онлайн-магазина Александром Кузиковым и выяснили, какие тенденции ждут нас в этом теплом сезоне.

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Пайетки

Летом 2023 года пайетки будут использоваться не только в вечерних нарядах. Небольшие блестящие детали на футболках, шортах или даже на платьях внесут изюминку в обычные повседневные наряды. Яркие и блестящие элементы одежды можно дополнить более лаконичными вещами, сохраняя баланс между торжественностью и простотой.

Кружево, вышивка и шитье

Ажурные изделия будут в центре внимания и добавят женственности и легкости. Нежные кружевные вставки на платьях, блузах и юбках создадут романтическую атмосферу и подчеркнут изящность. Особенно нужно отметить черное кружево: дерзкие шорты, боди и полупрозрачные блузки сделают образ более чувственным, а разбавить его можно при помощи обуви на плоской подошве и сдержанного макияжа.

Кроме того, придать особый шарм и индивидуальность любому наряду способна и ручная вышивка на одежде.

Разрезы и вырезы

Пикантные вырезы на спине или талии, геометрические на бедрах или по верхней части топа, а также сексуальные разрезы на платьях и юбках придают образу смелости и соблазнительности. Они создают игру света и тени, добавляя динамики луку и подчеркивая силуэт. Такие изделия не требуют дополнительных принтов или акцентных аксессуаров, так как являются самодостаточным элементом декора.

Тотал-деним

Для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль, тотал-луки из денима станут идеальным выбором. Классические джинсы и куртка из денима, джинсовая юбка и бра из той же ткани, шорты и джинсовый плащ — дизайнеры широкие возможности в создании аутфита на любой вкус.

Этот тренд прекрасно сочетает в себе стиль и практичность, позволяя создавать модные образы на каждый день.

Мягкий тейлоринг

Костюмы с мягкими и расслабленными силуэтами займут почетное место в гардеробе модниц и станут неотъемлемой частью городского стиля. Актуальны модели с широкой линией плеча, ассиметричным кроем и разрезами. Такие костюмы можно носить как в офис, так и на свидание или прогулку с друзьями.

Миниюбки

Этот фасон юбок никогда не выйдет из моды, а летом 2023 года станет главным героем гардероба. Разнообразие фасонов и материалов позволяет каждой женщине подобрать идеальную юбку, которая подчеркнет ее достоинства и создаст игривый образ. Лучше выбирать яркие цвета и интересные фактуры, чтобы привлечь внимание и подчеркнуть свою индивидуальность.

Купальники

В нынешнем сезоне популярными будут разнообразные фасоны и принты. В тренде купальники с геометрическими и цветочными узорами, в стиле тай-дай. Можно выбрать один из стильных вариантов с завязками, плечами-крылышками, воланами или рюшами. Главное — найти ту модель, которая подчеркнет фигуру и подарит ощущение уверенности на пляже.

Футболки со смысловыми принтами

Такие элементы одежды станут отличным способом выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свои интересы и предпочтения. Яркие надписи, картинки и изображения будут хитом этого лета и позволят проявить свою креативность.

Изделия из льна

В этом году лен станет одним из главных материалов летнего сезона. Благодаря своей текстуре и отличным дышащим свойствам, льняная одежда обеспечит вам комфорт в жаркий период. Выбирайте льняные платья, брюки и шорты в нейтральных оттенках, чтобы создать воздушный и легкий образ, а в более ярких цветах — чтобы добавить смелости и энергии в летние дни.

Обувь

Удобство и женственность этого вида обуви делают его идеальным выбором для летних прогулок и вечерних мероприятий. Балетки в разных оттенках, от классических черных до неоновых зелёных, позволят каждой женщине найти свою идеальную пару.

Тренд на прозрачность относится не только к одежде. Просвечивающий каблук сразу привлечет внимание и добавит образу легкости и изящества. Кроме того, стильно смотрятся сабо с прозрачными силиконовыми вставками. Прозрачная сетка на обуви добавляет воздушности и легкости, а имитация плетения и ручной работы сделает вашу обувь главным модным акцентом летнего гардероба.

Особенно актуальна обувь белого цвета. Она придает аутфиту элегантности и идеально сочетается с любым нарядом. Тем, кто любит эксперименты, стоит обратить внимание на модели с анималистическими принтами. Акцент только на каблуке, подошве или на всей поверхности обуви — выбор зависит только от индивидуальных предпочтений. Другой вариант стильного декора — камни и стразы, которые своим блеском вносят в образ ощущение праздника.

Аксессуары

На первом месте в списке трендов — кружево. Ажурные вставки, воротники и серьги из этого материала позволяют сделать даже самый простой аутфит женственным и нежным. Кристаллы тоже остаются актуальными этим летом в самых разных проявлениях, от колец и кулонов до отделки на сумках.