4 трендовых цвета в летних образах этого года

Эти оттенки подходят абсолютно всем.

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Лето в самом разгаре, а значит пора заряжаться цветом. Но что выбрать, ведь на очередном шопинге глаза просто разбегаются? Мы собрали топ трендовых оттенков этого лета, с которыми вы можете смело собирать как дневной, так и вечерний образ.

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Алый

Бессмертный красный будет уместен всегда и вряд ли выйдет из моды когда-либо. Конечно, все оттенки красного будут невероятно смотреться в вечерних образах, особенно как основной цвет шелковых вещей — образ с красным шелковым платьем свет с ума любого мужчину, возьмите на вооружение. Если вы боитесь рискнуть, можете начать с алой обуви или аксессуаров, сделав их акцентом вашего делового или повседневного летнего образа в этом году.

Насыщенный желтый

Если в прошлом году все сходили с ума по припыленному желтому, то в этом сезоне предпочтение стоит отдать именно яркому желтому без примесей других цветов. Желтый идеально смотрится как основной цвет, он не вызывающий и вы легко впишете его в свой гардероб на любой случай. Стилисты рекомендуют приобрести хотя бы несколько желтых вещей, например, платье и прямые брюки с завышенной талией, которые можно сочетать как с кроп-топом, так и с классической белой блузкой.

Персиковый

Если вам хочется больше нежности, обратите внимание на персиково-розовый оттенок, который бьет все рекорды популярности. Вы можете создать эффектный офисный образ с персиковым корсетным топом и белоснежным брючным костюмом — вы впишетесь в любой дресс-код и будете выглядеть невероятно свежо, даже если не успели съездить в отпуск. А вот на прогулку с подругами или с любимым можно выбрать легкий комбинезон или полупрозрачную блузу в данном оттенке — главное, чтобы материал был не слишком плотным, так как этот оттенок не терпит тяжести в любом виде.

Мятный