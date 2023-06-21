Княгиня Монако Шарлен посетила телепремию в шелковом платье с вырезом
Княгиня Монако Шарлен посетила церемонию вручения наград премии Golden Nymph в рамках 62-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
45-летняя княгиня Шарлен выбрала для выхода на красную ковровую дорожку шелковое платье в пол Akris королевского синего цвета. Приталенный фасон и V-образный вырез комплиментарно подчеркнули фигуру монаршей особы.
Образ дополнили бриллиантовые серьги, колье и серебристые босоножки на шпильке.
Княгиня Шарлен появилась на публике без своего мужа — 65-летнего князя Альбера II.
Княжеская чета Монако состоит в браке с июля 2011 года. У супругов есть двое детей: восьмилетние близнецы Жак и Габриэлла.
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