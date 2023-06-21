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Княгиня Монако Шарлен посетила телепремию в шелковом платье с вырезом

Княгиня Монако Шарлен посетила церемонию вручения наград премии Golden Nymph в рамках 62-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Княгиня Монако Шарлен посетила телепремию в шелковом платье с вырезом
© Газета.Ru

45-летняя княгиня Шарлен выбрала для выхода на красную ковровую дорожку шелковое платье в пол Akris королевского синего цвета. Приталенный фасон и V-образный вырез комплиментарно подчеркнули фигуру монаршей особы.

Образ дополнили бриллиантовые серьги, колье и серебристые босоножки на шпильке.

Княгиня Шарлен появилась на публике без своего мужа — 65-летнего князя Альбера II.

Княжеская чета Монако состоит в браке с июля 2011 года. У супругов есть двое детей: восьмилетние близнецы Жак и Габриэлла.

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