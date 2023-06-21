Стилистка раскрыла способ сэкономить на шопинге

Популярная блогерша раскрыла способ сэкономить на покупке различных предметов гардероба. Соответствующий ролик опубликован в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 75 тысяч подписчиков.

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Инфлюэнсер Джен Грэм рассказала, что всю жизнь ходит на шопинг в секонд-хенды, избегая массмаркетовые магазины и люксовые бутики. По словам стилистки, таким образом ей удается приобретать модную одежду и дизайнерские вещи.

«В благотворительных магазинах всегда есть такие крупные бренды, как Zara и H&M, и более дорогие марки», — уточнила она.

Среди плюсов шопинга в магазинах подержанных вещей героиня материала также отметила возможность постоянно менять стиль без вреда для бюджета.

«Это более экономичный способ разнообразить свой гардероб в соответствии с постоянно меняющимися тенденциями. Я нахожу товары как минимум в три раза дешевле», — сказала блогерша.