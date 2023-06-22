Стилист Рогов обругал наряд Анны Семенович

«У меня очень много вопросов к стилистам Анны. Знаете ли вы о том, что такое пропорции и акценты? — отметил эксперт. — Анна Семенович — обладательница очень пышной груди, и я понимаю, что это ее фишка, но в этом случае мы получили некомплиментарный треугольник».