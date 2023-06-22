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Стилист Рогов обругал наряд Анны Семенович

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал наряд певицы, телеведущей и актрисы Анны Семенович с музыкальной премии канала RU.TV. На эту тему он высказался в беседе с моделью Машей Миногаровой, которая опубликована на его YouTube-канале ROGOV Live.

Стилист Рогов обругал наряд Анны Семенович
© Lenta.ru

Манекенщица и Рогов обсудили образы знаменитостей с упомянутого мероприятия, которое состоялось в мае в Москве. Тогда Семенович появилась на красной ковровой дорожке в коротком платье-пиджаке темного синего цвета в сочетании с алыми туфлями на каблуках. При этом ее волосы собрали в хвост, а на губы нанесли ярко-красную помаду.

Автор шоу обругал одежду телезвезды — по его мнению, вещь не подошла к ее типу фигуры.

«У меня очень много вопросов к стилистам Анны. Знаете ли вы о том, что такое пропорции и акценты? — отметил эксперт. — Анна Семенович — обладательница очень пышной груди, и я понимаю, что это ее фишка, но в этом случае мы получили некомплиментарный треугольник».

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