Стилист рассказала, какая обувь вышла из моды к лету 2023 года
Стилистка Ольга Ким рассказала, какая обувь уже устарела для лета этого года. По ее словам, россиянкам следует отказаться в этом сезоне от тонкой подошвы.
"Самая актуальная обувь сейчас — сандалии с массивной подошвой, которая чуть должна выходить за контур ноги. С толстым и тонким ремешком, спортивные на высокой подошве, вьетнамки из натуральной или искусственной кожи", — пояснила она.
Ким уточнила, что из моды уже вышли круглые или закругленные носы у обуви, а также массивные кроссовки, которые были на пике популярности в 2020 году, передает Пятый канал.
Стилист Исмаил Сафиулов назвал самую топовую и удобную женскую обувь на лето — 2023. Он выделил три модели обуви, которые украсят образ любой девушки.
Помимо этого, «Вечерняя Москва» вместе со стилистом Дарьей Таракановой разбиралась в главных трендах пляжной моды. По словам специалиста, не стоит стесняться наряжаться. Это связано с тем, что лето у нас короткое, и надо им насладиться по полной программе.