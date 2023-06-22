Стилист рассказала, какая обувь вышла из моды к лету

Стилистка Ольга Ким рассказала, какая обувь уже устарела для лета этого года. По ее словам, россиянкам следует отказаться в этом сезоне от тонкой подошвы.

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"Самая актуальная обувь сейчас — сандалии с массивной подошвой, которая чуть должна выходить за контур ноги. С толстым и тонким ремешком, спортивные на высокой подошве, вьетнамки из натуральной или искусственной кожи", — пояснила она.

Ким уточнила, что из моды уже вышли круглые или закругленные носы у обуви, а также массивные кроссовки, которые были на пике популярности в 2020 году, передает Пятый канал.

Стилист Исмаил Сафиулов назвал самую топовую и удобную женскую обувь на лето — 2023. Он выделил три модели обуви, которые украсят образ любой девушки.