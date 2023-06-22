Стилист Рогов назвал главный модный аксессуар лета

«Мне безумно нравится», «Никак. Фриковатые», «Я так каждый раз говорю на новые тренды моды, а потом покупаю», «В черном цвете — любовь», «Выглядят довольно необычно и интересно, но, мне кажется, самое главное — подобрать правильный образ под них, так как они могут выглядеть с некоторыми вещами дешево и совершенно неуместно», — отметили пользователи сети.