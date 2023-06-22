51-летний актер Джаред Лето разделся на показе Givenchy в Париже

Актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето разделся на показе Givenchy в Париже. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

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В четверг, 22 июня, креативный директор французского Дома моды Givenchy Мэтью Уильямс представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе Джаред Лето.

51-летний звезда «Морбиуса» появился на публике в черном костюме с приталенным пиджаком и свободными брюками. Актер надел жакет на голое тело, накинул на плечи шубу и обулся в кожаные ботинки на тракторной подошве. Его образ завершили солнцезащитные очки, жемчужные бусы и браслет.

Позируя фотографам, он снял шубу, распахнул жакет и продемонстрировал обнаженный пресс.