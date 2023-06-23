Лорен заработал в прошлом году $18,3 млн в своем бренде

Ральф Лорен, исполнительный председатель совета директоров и главный креативный директор Ralph Lauren Corp., в прошлом году сократил свою зарплату на 26,7% до $18,3 млн, согласно данным, представленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет WWD.

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В эту сумму вошла зарплата в размере $1,8 млн, премия — $5,3 млн и акции на сумму $11 млн.

Патрис Луве, президент и главный исполнительный директор, получил за год работы в доме моды $14,5, что ниже на 22%, чем годом ранее. В эту сумму входит зарплата в размере $1,4 млн, премия — $3,9 млн и акции на сумму $9.

В начале августа Ralph Lauren проведет ежегодное собрание акционеров.

В письме к акционерам Лорен и Луве заявили: «В прошлом году мы поделились своими амбициями стать ведущей в мире компанией в сфере роскошного образа жизни и рассказали о следующем этапе роста нашей компании — нашей следующей великой главе: Accelerate plan. С тех пор наши команды продолжают добиваться значительного прогресса в реализации нашего плана, поддерживаемого нашими многочисленными стратегическими драйверами роста».