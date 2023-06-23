53-летняя Лопес снялась в купальнике для обложки Vogue

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась для июльского номера мексиканской версии журнала Vogue. Об этом говорится на сайте издания.

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Для обложки 53-летняя Дженнифер Лопес позировала в черном купальнике и грубых ботинках. Для внутренней фотосессии звезда примерила наряды из последних коллекций ведущих домов моды, в том числе прозрачное платье от Giorgio Armani, твидовый костюм, состоящий из пиджака и мини-юбки от Chanel и алое мини-платье от Dolce & Gabbana. Образ Джей Ло дополнили ювелирные украшения с бриллиантами от Chopard, Dior, Tiffany & Co, Bvlgari и Messika. Съемка проходила в студии в Лос-Анджелесе, а автором фотосессии выступил знаменитый канадский фотограф Норман Джин Рой.

В интервью изданию Дженнифер Лопес рассказала о своем детстве в Бронксе, отношениях с родителями и первых ролях. В частности, актриса вспомнила свою первую большую роль в фильме «Селена» 1997 года. По словам звезды, она рассчитывала, что роль «принесет ей блестящую карьеру», но вместо этого актрисе предлагали играть исключительно «типичных латиноамериканок».

«Сначала я думала, что получаю такие роли потому, что нужен акцент. А я просто хотела играть «девушку», а не именно латиноамериканку: понимаете, мне даже было неинтересно знать, какая у персонажа фамилия или имя», — поделилась Лопес.