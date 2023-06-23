Дочь Елизаветы II появилась на публике в платье 45-летней давности

Единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II — принцесса Анна — появилась на публике в платье, которое носила 45 лет назад. Об этом сообщает журнал Hello!.

© Газета.Ru

72-летняя принцесса Анна выбрала винтажный образ для второго дня королевских скачек в Аскоте. Младшая сестра Карла III появилась на ипподроме в графстве Беркшир в голубом платье с отложным воротником, пуговицами и юбкой в складку. Она впервые надела его в 1978 году, когда ей было 27 лет.

Образ дополнили голубая шляпа, молочный жакет с перчатками и туфли на невысоком каблуке. Из украшений монаршая особа выбрала жемчужные серьги и бусы, а также брошь из тиары королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон под названием «Сосновый цветок» от Cartier.