Дочь Елизаветы II появилась на публике в платье 45-летней давности
Единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II — принцесса Анна — появилась на публике в платье, которое носила 45 лет назад. Об этом сообщает журнал Hello!.
72-летняя принцесса Анна выбрала винтажный образ для второго дня королевских скачек в Аскоте. Младшая сестра Карла III появилась на ипподроме в графстве Беркшир в голубом платье с отложным воротником, пуговицами и юбкой в складку. Она впервые надела его в 1978 году, когда ей было 27 лет.
Образ дополнили голубая шляпа, молочный жакет с перчатками и туфли на невысоком каблуке. Из украшений монаршая особа выбрала жемчужные серьги и бусы, а также брошь из тиары королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон под названием «Сосновый цветок» от Cartier.
В первый день королевских скачек в Аскоте короля Карла III сопровождала королева Камилла. Она выбрала для выхода в свет образ от Dior после того, как французский модный Дом опроверг информацию о сотрудничестве с герцогиней Сассекской Меган Маркл.