Беременная Рианна вышла в свет в прозрачном комбинезоне

Беременная барбадосская певица Рианна появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует Page Six.

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35-летняя исполнительница посетила концерт возлюбленного A$AP Rocky в винтажном комбинезоне Jean Paul Gaultier, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Среди прочего знаменитость надела блестящее бикини бренда Oséree стоимостью 225 долларов. Рианна вышла в свет с собранными в гладкий хвост волосами и ярким макияжем.

На размещенных кадрах видно, что певица отказалась от аксессуаров, при этом она держит в руках веер. В качестве обуви телезвезда предпочла золотистые босоножки на каблуке.