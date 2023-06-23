Какие легкие пиджаки идеально подойдут для лета

Пиджаки обычно носят в более холодное время года – осенью или весной. Однако летом этот предмет гардероба тоже незаменим.

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Стилисты thevoicemag.ru предлагают обратить внимание на пиджаки из лёгких и натуральных материалов, в которых не будет жарко.

Хорошо подойдёт льняной пиджак, под него можно надеть платье или укороченный топ.

Для носки летом можно использовать оверсайз-пиджак, потому что свободный крой обеспечит циркуляцию воздуха.

Есть пиджаки с принтом. Можно обратить внимание на дизайнерские вещи или даже кастомизировать вещь самостоятельно.