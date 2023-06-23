Стилисты рассказали, какие легкие пиджаки идеально подойдут для лета
Пиджаки обычно носят в более холодное время года – осенью или весной. Однако летом этот предмет гардероба тоже незаменим.
Стилисты thevoicemag.ru предлагают обратить внимание на пиджаки из лёгких и натуральных материалов, в которых не будет жарко.
Хорошо подойдёт льняной пиджак, под него можно надеть платье или укороченный топ.
Для носки летом можно использовать оверсайз-пиджак, потому что свободный крой обеспечит циркуляцию воздуха.
Есть пиджаки с принтом. Можно обратить внимание на дизайнерские вещи или даже кастомизировать вещь самостоятельно.
Отличный вариант на лето – это жакеты со съёмными рукавами. Можно полностью их не снимать, но расстегнуть пару кнопок или молнию, чтобы получить стильную деконструкцию.