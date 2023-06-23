Племянница принцессы Дианы надела мини-платье в цветок на светский вечер в Лондоне
Племянницы принцессы Уэльской Дианы — сестры-близнецы Амелия и Элиза Спенсер — появились на светском вечере в Лондоне. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
30-летняя леди Амелия выбрала для выхода в свет короткое платье в цветок с рюшами на рукавах и подоле от итальянского модного Дома Dolce&Gabbana. Его дополнили бархатные туфли с завязками. Наряд подчеркнул стройные ноги девушки.
Леди Элиза, в свою очередь, предпочла белый лонгслив, шелковые брюки с принтом и босоножки.
Амелия и Элиза — дочери младшего брата принцессы Дианы Чарльза Спенсера от первого брака с Кэтрин Викторией Локвуд. У них есть родные сестра Китти и брат Луи, а также единокровные брат Эдмунд и сестры Лара и Шарлотта, рожденные во втором и третьем браках их отца с Кэролайн Викторией Фрейд и Карен Гордон.
В марте 2023 года Амелия Спенсер вышла замуж за агента по недвижимости Грега Маллета. Регистрация брака прошла на вершине горы неподалеку от Кейптауна, столицы Южно-Африканской Республики.