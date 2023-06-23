Стилист Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе

Российский стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь в женском гардеробе. Соответствующий пост появился в Telegram-канале его бренда одежды.

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Эксперт посоветовал девушкам приобрести брючный костюм в полоску. Свои слова специалист проиллюстрировал снимком с манекенщицей, демонстрировавшей подобный наряд. Модель позировала в удлиненном пиджаке, жилете и брюках, украшенных тонкими вертикальными линиями светлого оттенка, а ее образ дополняли остроносые черные сапоги на шпильках.

Также Рогов поделился публикацией в личном Telegram-канале, где подписчики высказали свое мнение о тренде.