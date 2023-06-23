Жена актера Джорджа Клуни появилась на публике в горчичном комбинезоне на одно плечо
Жена актера Джорджа Клуни, правозащитница по имени Амаль, выступила на конференции We Choose Earth Tour в Мадриде. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
45-летняя Амаль Клуни появилась на мероприятии в Teatro EDP Gran Vía в атласном комбинезоне на одно плечо горчичного цвета и золотых туфлях-лодочках на шпильке. Образ дополнили серьги и браслет Cartier.
Она была не просто гостьей конференции, а приняла в ней участие, выступив с докладом на тему «Борьба за справедливость с целью защиты прав человека для всех».
Амаль замужем за актером Джорджем Клуни, который старше нее на 17 лет. Они поженились в сентябре 2014 года. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр.
По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.
«Я не хотел жениться и детей, а потом в моей жизни появилась эта удивительная женщина, я безумно влюбился, и в ту же секунду, что я ее встретил, я знал, что все будет иначе», — поделился он в беседе с изданием People.