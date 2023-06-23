Future объявлен новым креативным директором Lanvin

Рэпер Future объявлен новым креативным директором французского Дома Lanvin
Французский Дом Lanvin объявил рэпера Future новым креативным директором. Об этом сообщает портал Dazed.
Исполнитель временно займет этот пост, чтобы создать коллекцию в рамках нового проекта Lanvin Lab. Капсула будет представлена осенью или зимой 2023 года.
«Lanvin рад сотрудничать с Future, чьи инновации и оригинальность изменили индустрию музыки и развлечений», — цитируют журналисты Dazed официальное заявление французского Дома.
В апреле 2023 года Бруно Сиалелли покинул пост креативного директора Lanvin, который занимал около четырех лет. Вместо того, чтобы найти ему преемника, французский Дом объявил о старте работы с приглашенными дизайнерами.
14 февраля 2023 года французский Дом Louis Vuitton объявил музыканта Фаррелла Уильямса новым креативным директором мужских линий. 20 июня Уильямс представил дебютную коллекцию SS'24 в рамках Недели моды в Париже.