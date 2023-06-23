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Рэпер Future объявлен новым креативным директором французского Дома Lanvin

Французский Дом Lanvin объявил рэпера Future новым креативным директором. Об этом сообщает портал Dazed.

Future объявлен новым креативным директором Lanvin
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Исполнитель временно займет этот пост, чтобы создать коллекцию в рамках нового проекта Lanvin Lab. Капсула будет представлена осенью или зимой 2023 года.

«Lanvin рад сотрудничать с Future, чьи инновации и оригинальность изменили индустрию музыки и развлечений», — цитируют журналисты Dazed официальное заявление французского Дома.

В апреле 2023 года Бруно Сиалелли покинул пост креативного директора Lanvin, который занимал около четырех лет. Вместо того, чтобы найти ему преемника, французский Дом объявил о старте работы с приглашенными дизайнерами.

14 февраля 2023 года французский Дом Louis Vuitton объявил музыканта Фаррелла Уильямса новым креативным директором мужских линий. 20 июня Уильямс представил дебютную коллекцию SS'24 в рамках Недели моды в Париже.

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