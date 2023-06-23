Future объявлен новым креативным директором Lanvin

Исполнитель временно займет этот пост, чтобы создать коллекцию в рамках нового проекта Lanvin Lab. Капсула будет представлена осенью или зимой 2023 года.

В апреле 2023 года Бруно Сиалелли покинул пост креативного директора Lanvin, который занимал около четырех лет. Вместо того, чтобы найти ему преемника, французский Дом объявил о старте работы с приглашенными дизайнерами.