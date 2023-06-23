Стилистка перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды

По словам специалистки, платья с горизонтальными полосами помогут создать силуэт «песочные часы». При этом линии должны быть тонкими в области талии и расширяться к груди и бедрам. В то же время посредством нарядов с тонкими вертикальными полосами получится визуально удлинить фигуру, отметила эксперт.