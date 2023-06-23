Стилистка перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды
Стилистка Эбби Макхейл из Великобритании перечислила способы скрыть недостатки фигуры с помощью одежды. Соответствующий материал публикует The Sun.
По словам специалистки, платья с горизонтальными полосами помогут создать силуэт «песочные часы». При этом линии должны быть тонкими в области талии и расширяться к груди и бедрам. В то же время посредством нарядов с тонкими вертикальными полосами получится визуально удлинить фигуру, отметила эксперт.
Помимо того, вещи с градиентными принтами необходимо выбирать так, чтобы самые светлые их части приходились на те области тела, которые хочется подчеркнуть.
«Наши глаза притягиваются сначала к более светлым оттенкам, затем к более темным», — пояснила Макхейл.
Отвлечь внимание от проблемных зон помогут яркие цветочные принты.