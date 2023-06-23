Какой купальник подойдет девушке plus size

Выбор правильного и при этом стильного купальника — задача не из легких.

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Еще сложнее приходится дамам размера «плюс», ведь им надо найти модель, которая бы выгодно подчеркнула все достоинства фигуры, а не испортила ее. Как это сделать показала Анна Семенович.

С каждым годом модная индустрия предоставляет девушкам с размером «плюс» все больший выбор вариантов купальников. Времена с дефицитом интересных моделей для пышногрудых красавиц канули в небытие и сегодня ассортимент обширен. Однако проблем с выбором от этого меньше не стало.

Найти правильный пляжный ансамбль, который бы отвечал требованиям капризной моды и при этом идеально сидел на фигуре — задача непростая. Но вполне решаемая. Достаточно подсмотреть за Анной Семенович, которая научилась виртуозно подобрать для себя модели бикини.

В первую очередь Анна обращает внимание не столько на форму купальника, сколько на его материал и принт. Смелые, яркие, в меру открытые и в меру закрытые модели певица дополняет стильными аксессуарами или пляжными вещами — пеньюары, парео… Главное отличие Семенович от других женщин с фигурой «плюс» в том, что артистка не прячет тело, а охотно демонстрирует его. В конце концов, для каждой женщины есть свой идеальный купальник. Слитный или раздельный, темный или светлый, с принтом или без — вариантов огромное множество.