Блогер перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки

Стилистка (имя и фамилия неизвестны) перечислила три удешевляющие внешний вид ошибки. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 10,9 тысячи подписчиков.

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В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом @herstylee_ призвала следить за маникюром и выходить в свет с ухоженными и опрятными ногтями. Помимо этого, по ее словам, в качестве украшений следует выбирать изящные аксессуары и не надевать на запястья резинки для волос. В заключение юзерша посоветовала отказаться от рваных джинсов и джинсов с торчащими нитками.

Подписчики оценили рекомендации блогерши в комментариях под постом. «Похоже, я выгляжу дешево», «Порой я не соблюдаю ни одно из этих правил», «Я грешу всем, что вы перечислили», «А мне нравится эта дешевизна», — признались они.