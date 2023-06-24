Стилист Рогов назвал главный аксессуар лета 2023 года

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал трендовый аксессуар лета 2023 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Эксперт считает, что "надувные" очки в массивной выпуклой оправе от испанского бренда Loewe, стали главным трендом этого сезона.

"Надувные" очки LOEWE — главный модный аксессуар этого лета!" — написал Рогов в личном блоге.

Он также опубликовал серию фотографий, на который показал, как правильно носить тренд и с чем его комбинировать.

На снимках были образы модели Эмили Ратаковски, Наоми Кэмпбелл и Кайли Дженнер.