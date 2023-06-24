Модные анти-тренды лета-2023

Некоторые тенденции в создании образов и мейк-апа уже давно устарели. Расскажем о них.

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Кто-то тщательно следит за последними тенденциями моды, кто-то предпочитает выглядеть в соответствии с собственными предпочтениями, но, так или иначе, мода меняются и многие тренды достаточно быстро становятся неактуальными. Если хотите этим летом быть стильным, то поскорее избавьтесь от следующих вещей:

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Пижамы и костюмы "а-ля пижама"

Атласные брюки и кофточки вошли в моду в период карантина. Однако сейчас жизнь вернулась в привычную, поэтому расслабленность и "домашний шик" неуместны в городской среде.

Перья и бахрома

В минувшем сезоне это было писком — дизайнеры советовали приобретать топы, платья и аксессуары с перьями или бахромой, чтобы блистать в них на вечеринках и праздниках. Перьев и бахромы повсюду стало так много, что такие элементы одежды начали попросту "мозолить глаза". Поэтому нынешним летом лучше сделать выбор в пользу более лаконичных нарядов.

Облегающие платья и брючные костюмы

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В жару они ведут себя весьма коварно — чем выше температура, тем плотнее наряд прилегает к телу, акцентируя внимание на недостатках фигуры и, собственно, жаре. Согласитесь, не хочется, чтобы все видели, как ваше платье прилипло к спине и животу от пота. Летом выбирайте одежду более свободного кроя, из натуральных тканей — хлопка, льна. Эти ткани позволяют коже дышать, а свободный фасон не создаст дискомфорта при ношении костюма или платья.

Ультра-короткие шорты

Это элемент пляжных или дачных луков, но ни в коем случае не городских. Обтягивающие короткие шорты выделяют контуры белья, а также все неровности кожи.

Впрочем, речь не только об одежде. Свои тенденции есть и в макияже. И о некоторых из них также лучше забыть, ибо это уже немодно:

Матовая помада

Она прибавляет возраст, поскольку подчёркивает трещинки и морщинки на губах. Глянцевая же помада делает губы гладкими, естественно увлажнёнными и маскирует все неровности.

Много хайлайтера

В избыточном количестве он создаёт эффект жирной кожи. А нанесённый на нос хайлайтер выглядит как неаккуратное металлическое пятно. Если вам всё же хочется использовать хайлайтер — пусть он будет жидким. Достаточно одной капли средства, распределённой по скулам. Жидкая текстура обеспечивает полное слияние с кожей.

Наращенные/накладные ресницы

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