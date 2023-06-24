3 образа, которые будут неуместны на свадьбе подруги

Одно из самых ответственных мероприятий в жизни девушки — свадьба подруги, особенно если подруга близкая. Важно не затмить виновницу торжества, но при этом выглядеть шикарно.

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Чтобы не ударить в грязь лицом в обоих случаях, важно следовать следующим стильным правилам, которые мы успели обсудить со стилистом.

Никаких белых платьев и костюмов!

Если вы хотите вызвать недоумение не только невесты, но и всех присутствующих гостей, обязательно сделайте выбор в пользу образа total white. Нет, так делать точно не нужно. Белый цвет в этот день принадлежит только одному человеку — невесте, и как бы вы не любили свое кружевное коктейльное платье белого цвета, все же подберите что-то не менее эффектное, но в другом цвете.

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Слишком активный макияж

Мероприятие, несомненно, торжественное и требует насыщенного макияжа, однако многие слишком стараются, тем самым перетягивая все внимание гостей на себя. Возможно, вы любите чрезмерно объемные ресницы или же не можете прожить без скульптора ни дня, но в такой важный день для подруги можно пожертвовать своими привычными продуктами для создания яркого мейкапа. Проработайте кожу и сделайте один акцент — на губы или глаза, этого будет вполне достаточно.

Деним в любом виде