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Блогерша призвала девушек избавиться от трех вещей в гардеробе

Модная блогерша Джен с никнеймом @jen_x_style призвала девушек исключить три вещи из гардероба. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 103 тысяч подписчиков.

Блогерша призвала девушек избавиться от трех вещей в гардеробе
© Lenta.ru

В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала избавиться от туник, которые, по ее мнению, ухудшают внешний вид.

«Обычно они бесформенны и смотрятся очень устаревшими и непривлекательными», — заявила автор видео, продемонстрировав на размещенных кадрах несколько асимметричных фасонов разного цвета.

Кроме того, она внесла в список топы с бахромой и шлепанцы на платформе.

«Я бы предпочла быть невысокой и стильной, чем высокой, но выглядеть дешево», — высказалась тиктокерша об указанной обуви.

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