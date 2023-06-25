Блогерша призвала девушек избавиться от трех вещей в гардеробе

Модная блогерша Джен с никнеймом @jen_x_style призвала девушек исключить три вещи из гардероба. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 103 тысяч подписчиков.

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В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала избавиться от туник, которые, по ее мнению, ухудшают внешний вид.

«Обычно они бесформенны и смотрятся очень устаревшими и непривлекательными», — заявила автор видео, продемонстрировав на размещенных кадрах несколько асимметричных фасонов разного цвета.

Кроме того, она внесла в список топы с бахромой и шлепанцы на платформе.