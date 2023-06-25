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Стиль и комфорт: модные женские шорты на лето 2023

В жаркий сезон становятся актуальными определенные предметы гардероба. Это модные женские шорты на лето 2023 года, представленные оригинальными фасонами и расцветками. Дизайнеры провели смелые эксперименты с подбором материала для изготовления вещей, украшением декоративными элементами. Среди предложенных моделей любая представительница прекрасного пола подберет для себя подходящий вариант.

Стиль и комфорт: модные женские шорты на лето 2023
© Клео.Ру

Популярные тренды в женских шортах на лето 2023

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Дизайнеры обращаются к разнообразным стилистическим направлениям при создании коллекций. Модные женские шорты представлены в следующих вариациях оформления:

В стиль кэжуал органично впишутся джинсовые модели. Дерзкий молодежный лук помогут воплотить шорты с рваными деталями и потертостями. Нижние края изделия разрешается оставить необработанными.

Для создания вечернего образа идеально подойдут модели, изготовленные из блестящей ткани или щедро декорированные пайетками. Изделие сочетают с шелковыми или атласными майками на тонких бретелях или блузками, выполненными из аналогичного материала. В качестве обуви подбирают босоножки на металлической шпильке или украшенные стразами.

К летним трендам относятся шорты-комбинезон. Вещь выступает самостоятельным предметом гардероба. Изделие шьется из легкой воздушной ткани, обыгрывается яркими расцветками. К такой вещи рекомендуется подобрать обувь в идентичной тональности или в сдержанном белом, бежевом оттенке.

При желании создать подчеркнуто женственный стиль обращаются к такому дизайну как юбка-шорты. При пошиве изделия обращаются к легкому расклешению или трапециевидному крою. Изюминку образу придаст крупная складка, размещенная в передней части. Альтернативное решение – подобрать модель с запахом. Деталь способна придать визуальной стройности фигуре и скрыть имеющиеся недостатки.

При необходимости подобрать предмет гардероба, который впишется в сдержанный офисный стиль, рекомендуется остановиться на удлиненных полурасклешенных шортах. Пользуются популярностью фасоны с завышенной линией талии и отворотами в нижней части.

Любительницы спортивного стиля оценят облегающие шорты-велосипедки. Модели доходят по длине до середины бедер или заканчиваются чуть выше уровня колена. Фасон смогут позволить себе обладательницы стройной фигуры.

Идеальный материал для летних шорт

Легкая и дышащая ткань, которая обеспечивает комфорт и вентиляцию в жаркую погоду. Девушкам рекомендуется остановиться на следующих вариантах материалов для летних шорт:

  • Хлопковая ткань является популярным выбором, она легкая, мягкая наощупь и отлично впитывает влагу, позволяя коже дышать.
  • Лен является еще одним отличным вариантом для летних шорт. Ткань обладает отличной воздухопроницаемостью, впитывает влагу и быстро высыхает, что помогает поддерживать прохладу в жаркую погоду.
  • Вискозная ткань изготавливается из натуральных волокон, имеет мягкую текстуру и хорошо пропускает воздух.
  • Деним с низкой плотностью прочность и комфорт. Из джинсовой ткани зачастую создаются укороченные модели. Дополнительная вентиляция обеспечивается с помощью рваных элементов.
  • При желании воплотить неординарный стиль стоит обратить внимание на шорты, изготовленные из тонкой кожи. Допускается дополнить вещь перфорацией, делающей структуру изделия максимально дышащей.
  • Трикотаж с добавлением эластана используется для изготовления облегающих велосипедок.

Как выбрать подходящую модель и длину шорт

Дизайн и посадка шорт играют важную роль в обеспечении комфорта и стиля в летнюю погоду. При выборе фасона девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

  • Классические модные женские шорты с прямым кроем. Это базовая модель с прямыми штанинами, которая имеет простой лаконичный дизайн. Вещь органично впишется как в официальный деловой, так и в повседневный стиль.
  • Шорты с завышенной талией. Эта модель имеет посадку выше естественной линии талии, поможет придать фигуре визуальной стройности в данной области и создать более женственный вид. Изделия хорошо сочетаются с короткими топами или блузками, заправленными внутрь.
  • Юбки-шорты с оборками или разрезами. Эта модель поможет добавить игривость и романтичность образу. Вещи часто используются для пляжных или летних вечеринок.
  • Шорты-велосипедки помогут воплотить спортивный стиль. За счет облегающей структуры модель рекомендуется подбирать обладательницам стройной подтянутой фигуры.

Длина изделий подбирается в зависимости от особенностей фигуры и индивидуальных предпочтений:

  • Короткие мини-шорты заканчиваются выше середины бедра и предпочтительны для тех, кто хочет продемонстрировать стройные ноги.
  • Шорты средней длины заканчиваются примерно на середине бедра и являются универсальным вариантом, который подходит большинству девушек.
  • Бермуды – длинные шорты, которые заканчиваются ниже колена. Они могут быть подходящим выбором для тех, кто предпочитает более консервативный стиль.
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Сочетание шортов с другими элементами гардероба

Сочетание шортов с другими элементами гардероба позволит создавать всевозможные стильные образы. Модницам при комбинировании вещей рекомендуется обратить внимание на такие летние тренды:

  • Простая футболка является идеальным выбором для создания повседневного и непринужденного образа. Ее носят навыпуск, заправив внутрь полностью или только в передней части, завязав узлом на животе.
  • Если вы хотите создать более женственный и элегантный образ, сочетайте шорты с легкой блузкой. Допускается подобрать модель лаконичного кроя, в открытыми плечами и широким воланом, пышными рукавами-буфами.
  • Для создания сексуального образа можно сочетать шорты с топом-бюстье. Это отличный вариант для вечеринок или свиданий.
  • Шорты хорошо сочетаются с рубашкой, которая создает намеренно небрежный и непринужденный образ. Вы можете подвернуть рукава рубашки и добавить ремень, подчеркивающий талию.
  • В прохладные летние вечера можно надеть легкий кардиган или джинсовую куртку. Вещь добавит популярный эффект многослойности и гармонично завершит образ.
  • В качестве обуви допускается подобрать спортивные кеды или кроссовки, балетки, лоферы на низком ходу, открытые босоножки на каблуке, платформе или танкетке, легкие туфли-«лодочки».