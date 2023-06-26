Стилист рассказала, какие летние вещи больше не в моде

«Актуальны также базовые джинсы «мамс» с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шелковые из хорошей натуральной костюмной ткани. А юбку-карандаш до колен замените на более удлиненную — до середины икры», — посоветовала она.