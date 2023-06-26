Стилист рассказала, какие летние вещи больше не в моде
Стилист Фаттахова призвала не носить этим летом короткие шорты и платья с рюшами.
Классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки больше не в моде. Об этом «Газете.Ru» рассказала Лилия Фаттахова, стилист, дизайнер, создатель круизного бренда одежды Cruise de Luxe.
«В первую очередь, избавляемся от коротких шорт — цветных или с цветочным принтом. Туда же отправляем классические укороченные жакеты, едва застегивающиеся в зоне декольте и шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей», — заявила она.
По мнению стилиста, платья с обилием акцентов в виде цветочков и рюш тоже больше не акутальны.
«Юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки стоит убрать подальше. Туда же, где должны лежать трикотажные платья в катышках и потерявшие цвет и форму льняные базовые вещи», — сказала она.
Главными трендами этого лета Лилия Фаттахова назвала широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки «с мужского плеча» и однотонные асимметричные платья.
«Актуальны также базовые джинсы «мамс» с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шелковые из хорошей натуральной костюмной ткани. А юбку-карандаш до колен замените на более удлиненную — до середины икры», — посоветовала она.