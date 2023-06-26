Россиянам рассказали о главных антитрендах этого лета

Этим летом из моды вышли классические укороченные жакеты, шорты с цветочным принтом, юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на стилиста, дизайнера, создательницу круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилию Фаттахову.

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По ее словам, из тренда вышли также платья с обилием акцентов в виде цветочков и рюш. Она также рекомендовала убрать из гардероба юбки-карандаши до колена и обтягивающие брюки, а также трикотажные платья в катышках и потерявшие цвет и форму льняные вещи.

В моде этим летом будут широкие джинсы с низкой или средней посадкой, брюки карго, приталенные жакеты или пиджаки "с мужского плеча".

"Актуальны также базовые джинсы "мамс" с высокой посадкой, рваные джинсы в голубом цвете, рубашки и блузки из шелка, хлопка, льна и вискозы, льняные брюки палаццо или шелковые из хорошей натуральной костюмной ткани", – заключила Фаттахова.