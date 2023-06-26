Levi's и Crocs собираются сделать самую модную и чудную обувь этого лета

Компании готовят новую коллаборацию. Модные ресурсы считают, что коллекция станет одной из лучших для Crocs.

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Речь идёт о новой коллаборации Levi's и Crocs. Они собираются выпустить джинсовые кроксы. Модные эксперты считают, что обувь станет модным хитом этого лета.

В то же время некоторые критики считают, что это будут потенциально кошмарные сабо, пишет thevoicemag.ru

В основу новых кроксов легла лёгкая форма Outdoor Clog с рифленой подошвой. Верхняя часть выполнена из выцветшего денима в японской технике сашико. Этот материал очень долговечен.

Исторически сложилось так, что техника использовалась для утепления одежды, когда несколько кусочков ткани сшивались вместе, а каждый нашитый узор имел свой символ.