Стилистка назвала россиянам устаревшие летние вещи

В первую очередь эксперт призвала избавиться от коротких шорт яркой цветовой гаммы или с цветочным принтом.

«Туда же отправляем классические укороченные жакеты, едва застегивающиеся в зоне декольте и шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей», — отметила Фаттахова.

Кроме того, в нынешнем сезоне немодными оказались юбки-карандаши длиной до колена, обтягивающие брюки и платья с обилием цветочных аппликаций и рюш. Вдобавок специалистка настоятельно порекомендовала освободить гардероб от трикотажных платьев с катышками и льняных базовых вещей, которые давно утратили цвет и форму.