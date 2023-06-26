$84.08+0.4791.49-0.45

Стилистка назвала россиянам устаревшие летние вещи

Стилистка, дизайнер, создательница круизного бренда одежды Cruise de Luxe Лилия Фаттахова назвала россиянам устаревшие летние вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания «Газета.Ru».

Стилистка назвала россиянам устаревшие летние вещи
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт призвала избавиться от коротких шорт яркой цветовой гаммы или с цветочным принтом.

«Туда же отправляем классические укороченные жакеты, едва застегивающиеся в зоне декольте и шифоновые блузки в цветочек из искусственных тканей», — отметила Фаттахова.

Кроме того, в нынешнем сезоне немодными оказались юбки-карандаши длиной до колена, обтягивающие брюки и платья с обилием цветочных аппликаций и рюш. Вдобавок специалистка настоятельно порекомендовала освободить гардероб от трикотажных платьев с катышками и льняных базовых вещей, которые давно утратили цвет и форму.

Lenta.ru: главные новости