Рианна стала лицом новой рекламы мужской коллекции бренда Louis Vuitton

Певица Рианна снялась в рекламной кампании мужской коллекции Louis Vuitton SS24 в объективе Мартина Симса. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

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В первой рекламной кампании нового креативного директора бренда Louis Vuitton Фаррелла Уильямса снялась певица Рианна. Сначала бренд опубликовал серию фотографий с певицей, а затем выложил полноценное видео, снятое Мартином Симсом. В кадре беременная Рианна гуляет по городу в ярких шубах и топах, демонстрируя живот. В руках она держала сумки из новой коллекции.