Певица Рианна стала лицом новой рекламы мужской коллекции бренда Louis Vuitton
Певица Рианна снялась в рекламной кампании мужской коллекции Louis Vuitton SS24 в объективе Мартина Симса. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.
В первой рекламной кампании нового креативного директора бренда Louis Vuitton Фаррелла Уильямса снялась певица Рианна. Сначала бренд опубликовал серию фотографий с певицей, а затем выложил полноценное видео, снятое Мартином Симсом. В кадре беременная Рианна гуляет по городу в ярких шубах и топах, демонстрируя живот. В руках она держала сумки из новой коллекции.
Накануне певица Рианна ушла с поста генерального директора собственного бельевого бренда. Рианна занимала эту должность с момента основания марки в 2018 году. Теперь ее заменит Хиллари Супер, бывший генеральный директор ретейлера Anthropologie Group. Певица, в свою очередь, станет исполнительным председателем, а также продолжит быть генеральным директором косметического бренда Fenty Beauty.