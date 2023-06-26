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Российский дизайнер дала три совета по выбору модных джинсов

Дизайнер Жанна Колесник дала россиянам три совета для выбора модных джинсов. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

Российский дизайнер дала три совета по выбору модных джинсов
© Lenta.ru

Любителям оверсайз-моделей специалистка посоветовала носить исключительно свой размер брюк, чтобы выглядеть стильно.

«Также не пытайтесь сделать оверсайз из другой модели, выбирая джинсы на 1-2 размера больше. Классические mom jeans, или трубы, не должны обтягивать ваши ноги, максимум допускается плотное прилегание в области бедер», — уточнила Колесник.

Помимо этого, эксперт призвала обращать внимание на боковой шов изделия. По ее словам, он должен быть ровным и никуда не съезжать, чтобы не создавался визуальный эффект кривых ног.

«И, конечно, проверьте посадку на талии: даже модели с высокой талией не должны быть выше пупка, иначе это сделает вашу пятую точку громоздкой, а торс коротким и более массивным», — добавила дизайнер.

В заключение Колесник напомнила, что не стоит останавливаться на тесных предметах гардероба, чтобы растянуть их в процессе носки или похудеть со временем.

«Скорее всего, вы просто вырвете с мясом кнопку на поясе и повредите замок. Если же джинсы болтаются на вас уже при покупке, не рассчитывайте, что после стирки они сядут как надо», — объяснила она.

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