Дочь Деппа снялась в наряде на голое тело для Vogue

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue Australia. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) издания.

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24-летняя знаменитость предстала перед камерой в вязаной кофте на голое тело с глубоким декольте и пышной юбке. Ее образ дополнило массивное колье, украшенное сверкающими камнями. Кроме того, визажисты оформили ей сияющие стрелки на глазах и нанести на губы прозрачный блеск. Стилисты, в свою очередь, сделали ей «мокрую» укладку.

Вместе с дочерью актера Джонни Деппа в съемке принял участие австралийский певец и актер Трой Сиван.