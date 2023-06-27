6 хитростей, благодаря которым летние наряды будут выглядеть дороже

Для того, чтобы летний образ выглядел стильно и дорого, совсем необязательно тратить сотни тысяч рублей на шоппинг.

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Как правило, достаточно иметь в арсенале лишь несколько качественных аксессуаров, а также владеть модными хитростями.

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Подробнее о том, как вдохнуть в привычные образы новую жизнь – в материале "Рамблера".

Отложите легинсы

Легинсы отлично подходят для утренней пробежки или тренировки в спортзале. Но, отправляясь на прогулку, лучше отдать предпочтение джинсам или классическим брюкам – эти модели выглядят гораздо презентабельней легинсов. Кроме того, в легинсах не стоит появляться в ресторанах – это дурной тон.

Присмотритесь к белым джинсам

Лето – идеальное время для того, чтобы приобрести белые джинсы. Такие модели выглядят более элегантно и подходят почти к любой одежде. При этом традиционно большей популярностью пользуются голубые джинсы, поэтому в белых вам точно удастся выделиться.

Откажитесь от шлепок

В курортных городах летом (а порой и в мегаполисах) люди подчас гуляют в сланцах или других шлепках на плоской подошве. В сочетании с повседневной одеждой эта обувь уж слишком дешевит образ. Вдобавок к этому она не предназначена для долгих променадов, а потому вы можете попросту навредить ногам. В качестве альтернативы выбирайте сандалии на толстой подошве, босоножки на каблуке или балетки.

Обыграйте шарф

Если у вас давно без дела лежит легкий шарф, самое время внедрить его в гардероб летом. Зачем? Вариаций огромное множество: шарф можно повязать в качестве косынки или повязки на голову, а еще его можно использовать вместо ремня. Экспериментируйте!

Замените бейсболку шляпой

Бейсболка на курорте моментально выдает туриста. Помимо этого, такой головной убор смотрится уж слишком просто. Тем более, когда сейчас так много альтернатив: в частности, крупные панамы с веревками или же шляпы для тех, кто предпочитает более элегантный стиль.

Вместо ветровки – тренч