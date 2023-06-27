10 типов одежды, которую давно пора выбросить

Шкаф ломится от вещей, но «нечего надеть» крутится в голове, как мантра?

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Пора навести порядок — следующие 10 пунктов помогут вычислить вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь.

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Одежда, которая плохо сидит

Устройте грандиозную примерку, чтобы сразу выявить, что больше не актуально. Перемерить лучше все без исключения, от нижнего белья до верхней одежды. Все, что велико или мало, смело отдавайте на благотворительность или отнесите в пункт приема для переработки. Помните, что вы не страдаете от дефицита вещей, ваша цель — оставить только то, в чем комфортно морально и физически.

То, в чем неловко появиться на людях

Будь то рубашка с экстравагантным принтом или дорогой брендовый пиджак — если вам нужно собраться с духом и подгадать удачный день, чтобы в чем-то выйти в свет, возможно, эта вещь просто не ваша и пора исключить ее из гардероба. То же самое касается экстремально коротких платьев и юбок. Нравятся? Носите с удовольствием. В них каждый раз хочется провалиться сквозь землю? Это не дело, в утиль!

Все, что вы бы больше не купили

Предлагаем воспользоваться лайфхаком из Сети: посмотрите на свой шкаф глазами покупателя, будто вы прямо сейчас бродите по магазинам в поисках новой вещи. Что из имеющегося вы бы купили? Вряд ли взгляд упадет на выцветшую растянутую толстовку. Этот подход позволит обмануть мозг и оставить одежду, которая действительно вам симпатична, а не ту, что жалко выбросить.

Подарки, которые вы не носите

Жаль, что благие намерения не гарантируют людям владение суперспособностью дарить только желанное и нужное. Если подарок навевает на вас лишь грусть и разочарование, единственное правильное решение — дать ему новую жизнь. Если хранение презента не делает вас счастливее, едва ли появление в нем на людях заставит вас улыбнуться. В любом случае нет никакого смысла хранить то, то вам совершенно не нужно.

Старое нижнее белье

Не забывайте обновлять запас нижнего белья примерно раз в полгода. Вероятно, любимый комплект может жить дольше, но только если у вас внушительный запас на смену. Частая стирка делает белье самым недолговечным элементом одежды, особенно если оно сшито из деликатной ткани, — все, что с вами дольше года, почти наверняка пора заменить.

Неудобная обувь

В отдельных случаях испытывать дискомфорт в новой обуви нормально в течение нескольких дней, до того как вы к ней привыкнете. Но если неудобство никуда не ушло спустя неделю, не ждите волдырей и более серьезных проблем со стопами, эта обувь вам не подходит, хранить ее тоже нет смысла, в каком бы состоянии она ни была. К слову, хорошую обувь можно не только отдать, но и продать, разместив объявление в тематических пабликах в соцсетях.

Одежда, вызывающая плохие ассоциации

Платье с первого свидания с бывшим. Костюм, в котором новость об увольнении застала вас врасплох. Вещи, которые тесно связаны в воспоминаниях с негативными ситуациями, невольно настраивают вас на дурной лад. Выбрасывайте их и не позволяйте прошлому портить вам настроение. Все, что заставляет вас грустить, не заслуживает места в вашем гардеробе.

Покупки, о которых жалеете

С кем не бывало! Когда эйфория от шопинга сойдет на нет, вещь мечты может оказаться не такой уж желанной или вы и вовсе обнаружите, что совершили ошибку. Оптимальный вариант в таких случаях — не лениться и оформить возврат. А если время вышло, вы уже знаете, что делать. Ошибка еще способна сделать вас счастливее, подарив приятное чувство освобождения от хлама как минимум.

То, что не носили в течение года

Классика мышления для расхламления: все, что вам действительно нужно, время от времени используется. Двенадцать месяцев — достаточный срок, чтобы покупка хотя бы раз пригодилась. Сложно избавляться от хороших невостребованных вещей. Но правда в том, что они не являются частью вашего гардероба и занимают место без видимых причин. Стоит ли о них жалеть?

Одежда на один раз