Названы устаревшие модели купальников
Стилист Мария Волан рассказала, что купальники с бахромой вышли из моды.
В разгар летнего сезона персональный стилист Мария Волан рассказала «Газете.Ru» о трендах и антитрендах пляжной моды.
Список антитрендов, утверждает Мария Волан, пополнили вязаные купальники, а также бикини и монокини с бахромой.
Стилист посоветовала отказаться от парео и пляжных туник с растительным принтом или кружевом. «Есть исключения, но их так сложно найти, что лучше не рисковать», — отметила она.
Актуальны, по словам эксперта, открытые купальники, модели с завязками, необычными вырезами и асимметричным кроем.
Мария Волан также посоветовала обратить внимание на купальники в ретро-стиле, варианты с эффектом металлик, женственными оборками и воланами.
Несмотря на популярность однотонных купальников в минималистичном стиле, в моде по-прежнему остаются модели с анималистичным принтом — зебровым или леопардовым.