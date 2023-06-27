Названы устаревшие модели купальников

Стилист Мария Волан рассказала, что купальники с бахромой вышли из моды.

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В разгар летнего сезона персональный стилист Мария Волан рассказала «Газете.Ru» о трендах и антитрендах пляжной моды.

Список антитрендов, утверждает Мария Волан, пополнили вязаные купальники, а также бикини и монокини с бахромой.

Стилист посоветовала отказаться от парео и пляжных туник с растительным принтом или кружевом. «Есть исключения, но их так сложно найти, что лучше не рисковать», — отметила она.

Актуальны, по словам эксперта, открытые купальники, модели с завязками, необычными вырезами и асимметричным кроем.

Мария Волан также посоветовала обратить внимание на купальники в ретро-стиле, варианты с эффектом металлик, женственными оборками и воланами.