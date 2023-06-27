Как выбрать одежду для тренировок

Профессиональные спортсмены не испытывают проблем с выбором экипировки. Требования к ней известны, новинки проходят тестирование в сборных, и даже самые маленькие олимпийцы знают, что и где нужно приобрести и каким критериям оно должно соответствовать. Спортсменам-любителям, кто просто хочет поддержать свою форму, занимаясь оздоровительным бегом или посещая уличные тренажеры, труднее. Выбор колоссальный, а как в нем сориентироваться – не всегда ясно.

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В действительности существует совсем небольшой список критериев, которым должна соответствовать спортивная одежда для общефизической подготовки. Главный из них, конечно, цена: каждый приобретает то, что ему по карману. И вот уже в рамках личного ценового диапазона нужно хорошо знать, что и для каких целей лучше всего выбрать.

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Синтетика, которой не надо бояться

Традиционная спортивная одежда из чистого хлопка сегодня – скорее анахронизм, чем норма. Подавляющее большинство спортсменов-любителей, так же как тренеров и производителей, делают ставку на специальную синтетику.

«Одежда из хлопка – не самый лучший вариант: отдавать предпочтение стоит синтетическим тканям с добавлением дышащего волокна, – убежден основатель спортивного бренда Jögel Артур Мовсесян. – Они отводят влагу, позволяют коже дышать и принимают форму тела, обеспечивая максимальный комфорт во время движения. Хлопковая одежда быстро намокает, становится тяжелой, натирает и долго просыхает».

Такой же точки зрения придерживается создатель и руководитель бренда спортивной одежды Diamatti Маргарита Яковлева. «Первое правило подбора спортивной одежды, вне зависимости от сезона, – это комфорт, – говорит она. – Взрослым, занимающимся спортом на открытом воздухе, при наличии среднего потоотделения лучше всего использовать одежду из синтетических волокон. Современные технологии позволяют производить высококачественную гипоаллергенную синтетику, которая обладает быстрым впитыванием и последующим испарением пота, что способствует отличной терморегуляции организма человека. Тогда как хлопок, намокая, только впитывает влагу, из-за чего одежда неприятно прилипает к телу, а если человек попадает в холодное помещение или на сквозняк, это чревато переохлаждением и простудами».

Есть, кстати, еще одно преимущество синтетической спортивной одежды перед хлопчатобумажной. Первую можно стирать куда чаще, лучше всего – после каждого использования. Никакие натуральные ткани такой нагрузки просто не выдержат. Будь они даже самой знаменитой фирмы и из самого высокого ценового сегмента, отмечает эксперт.

Наконец, современная синтетическая спортивная одежда обладает некоторыми особенностями, недоступными для натуральных тканей. Прежде всего, это способность к односторонней влагопроницаемости и дышащие свойства. «Хорошим выбором будут синтетические материалы, такие как полиэстер, нейлон или эластан, – делится своим опытом главный стилист и креативный директор Shopping Live Александр Кузиков. – Одежда должна обладать дышащими свойствами, хорошо отводить влагу и обеспечивать терморегуляцию».

Но и совсем забывать о хлопке не стоит. «Хлопковую спортивную одежду можно и нужно использовать для занятий пилатесом, йогой и другими видами спорта, где отсутствует кардионагрузка, – говорит Маргарита Яковлева. – Экологичность подобных видов спорта, где все связано с дыханием, растяжкой, балансом, вы поддерживаете еще и своим аутфитом. Единственное предостережение: хлопковая одежда пастельных оттенков при впитывании пота выглядит не очень эстетично».

Раз слой, два слой

Синтетическая одежда обладает куда большей свободой растяжения, что тоже немаловажно для спортивной формы. Но и у нее есть свои пределы. А ведь именно от того, насколько удобно спортсмену-любителю выполнять упражнения, зависит не только успех занятий, но и их безопасность. «Основные травмы на улице, да и в помещении в неконтактных видах спорта могут быть связаны со сковыванием движения или чрезмерной свободой, – говорит руководитель компании по производству спортивной одежды и экипировки Степан Еремин. – Эти факторы напрямую связаны с корректным подбором размера. Важно верно подбирать размер, чтобы в одежде можно было свободно двигаться, но при этом чтобы отсутствовали избыточные складки, за которые можно зацепиться при тренировках. Основной залог успеха – удобство одежды».

Следующее условие, которому должна отвечать одежда для любительских занятий спортом на улице – это сезонность. «Она должна соответствовать сезону, погоде и главному принципу – сохранение тепла, чтобы не травмировались мышцы и связки, – убежден чемпион мира по панкратиону среди профессионалов в двух версиях Павел Болоянгов. – Но нужно находить паритет между «не спариться» и «не замерзнуть». Значит, зимой нужна одна одежда, летом – другая. В ветреную погоду обязательно стоит надевать ветронепродуваемый костюм, чтобы не заболеть, а еще нужно следить за тем, чтобы зимой шея непременно была прикрыта одеждой».

Как правило, большинство поклонников здорового образа жизни стараются заниматься на улице в основном в теплое время года. Вот несколько важных советов для них. Ими делится Маргарита Яковлева. «Для занятий спортом на улице в жаркий период я рекомендую надевать футболки, а не майки, чтобы избежать обгорания плеч, вниз – короткие шорты, – делится опытом эксперт. – В более прохладную погоду шорты можно заменить на лосины. При активных занятиях на свежем воздухе рекомендую использовать махровые напульсники. Они играют роль микро-полотенец и позволяют прямо на бегу, не отвлекаясь, убрать пот с лица или других частей тела. В качестве головных уборов лучше использовать кепки либо регулируемые банданы также из синтетических, желательно не темных, тканей. Повязки и кепки-козырьки, при которых остается открытой макушка, в жаркую погоду лучше не использовать во избежание перегрева или солнечного удара».

Еще один обязательный аксессуар, особенно для тех, кто не просто бегает, а старается еще и заниматься на уличных тренажерах или выполнять комплексы упражнений на растяжку и гибкость – поддерживающая одежда. «В спортивном гардеробе также должно быть компрессионное белье, – напоминает Артур Мовсесян. – Оно позволяет поддерживать температуру тела, предотвращать мышечные травмы и растяжения. Чтобы защитить кожу от повреждений, под шорты стоит надевать тайтсы – плотно облегающие ноги тонкие спортивные брюки».

«Ноги требуют комфорта»: критерии выбора спортивной обуви

Не менее важный вопрос для тех, кто хочет поддерживать свою спортивную форму – что надеть не только на тело, но и на ноги. «От выбора спортивной обуви зависит не только комфорт, но и безопасность, – полагает Артур Мовсесян. – Для командных видов спорта необходимо использовать специализированную обувь, созданную с учетом всех особенностей движения стопы и покрытия».

«Кроссовки для бега в холодное время года должны дышать, но и защищать от холода, а стелька – впитывать влагу, – говорит персональный тренер DDX Fitness Константин Гевурков. – Летом кроссовки можно выбрать тканевые, но они должны хорошо фиксировать ногу, чтобы избежать вывихов и растяжений. Чтобы уменьшить нагрузку на колени, обувь на все сезоны нужно выбирать в зависимости от покрытия. Общее требование одно: подошва должна хорошо амортизировать».

Какую обувь не стоит выбирать для занятий на улице спортсменам-любителям, особенно начинающим? «Никакого карбона, марафонок и обуви для скоростных работ – начинающим это даже вредно, – предостерегает исполнительный директор ООО «Четра», триатлонист Владимир Антонов. – Подумаете об этом после того, как стопа станет тренированной, иначе высок риск дискомфорта и травмы». Тем, кто только берется за оздоровительный спорт и бег, лучше всего избегать ударной нагрузки на стопу и не допускать травмирования суставов и связок.

К любительской спортивной обуви для занятий на улицах применимы следующие критерии: мягкая подошва, комфорт, хорошее сцепление с поверхностью. Многие специалисты рекомендуют выбирать спортивную обувь на полразмера или даже на целый размер больше. Во-первых, во время занятий нога становится больше, а значит, в плотно прилегающих кроссовках ей быстро станет неудобно. Во-вторых, это позволит не менять обувь каждый раз при изменении температуры на улице, а просто надевать более толстые или тонкие носки.

«Мне импонируют два подхода. Первый: человек подобрал себе комфортную обувь и покупает определенного производителя и модель регулярно, возможно, лишь разных цветов, – говорит Владимир Антонов. – Второй: приобретение кроссовок по разумному соотношению цены и качества. И это уже не те раскрученные бренды, за которые можно переплатить в два-три раза по сравнению с хорошими бюджетными альтернативами».

Для детей – как для себя?

Нередко родители стараются приохотить к своим любительским спортивным занятиям и своих детей. Действительно, семейный спорт – прекрасная возможность не только иметь общее увлечение, но и поддерживать тесные взаимоотношения между поколениями. Нужно только помнить, что к детской спортивной одежде требования пусть немного, но иные, чем к взрослой.

«При выборе спортивной одежды для ребенка нужно обращать особое внимание на материалы. Для совсем маленьких детей лучшим вариантом будут натуральные волокна, такие как 100% гипоаллергенный хлопок. Подросткам подойдут технологичные синтетические ткани с дышащими вставками, – рекомендует основатель спортивного бренда Jögel Артур Мовсесян. – Детскую спортивную одежду следует подбирать размер в размер, а обувь – посвободнее, чтобы не возникало дискомфорта при прыжках и беге. И на ней не стоит экономить, иначе повышается риск повреждения связок при неправильном распределении нагрузки на стопу».

Создатель и руководитель бренда спортивной одежды DIAMATTI Маргарита Яковлева советует сделать так, чтобы для ребенка его спортивный костюм стал буквально второй кожей, которую он не будет чувствовать. «Если вы предпочитаете для своего ребенка хлопок, то проследите, чтобы он не был плотным, но для детей старше пяти лет я все же предлагаю рассматривать спортивную одежду из синтетических волокон, – советует она. – В летний период не рекомендуется использование купальников, даже если дети занимаются технико-эстетическими видами спорта. Детская спортивная обувь обязательно должна иметь мягкую гнущуюся подошву, перфорированную либо плетеную тканевую поверхность, а также обязательно высокий задник, поддерживающий щиколотку».