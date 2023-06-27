Дочь Беллуччи вышла на подиум в жакете без нижнего белья

Дочь актрисы Моники Беллуччи в жакете на голое тело стала звездой показа Jacquemus
Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева, в жакете без нижнего белья стала звездой показа Jacquemus.
В минувший понедельник, 26 июня, основатель и креативный директор Дома моды Jacquemus представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2023. В показе, прошедшем в садах Версальского дворца короля Людовика XIV, приняли участие такие известные модели, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Виттория Черретти и Грейс Элизабет. Вышла на подиум и только начинающая свою карьеру Дева Кассель.
18-летняя манекенщица появилась в кипенном жакете на голое тело, миди-юбке из комплекта и высоких кожаных сапогах.
«Мама миа! Это моя дочь!», — прокомментировал выход Девы ее отец, 56-летний Венсан Кассель.
Мать девушки, 58-летняя Моника Беллуччи, поддержала ее лично.
Среди гостей шоу также оказалась бывшая возлюбленная Венсана Касселя — 26-летняя модель Тина Кунаки. Пара рассталась в апреле 2023 года после семи лет романа и рождения дочери.