Дочь Беллуччи вышла на подиум в жакете без нижнего белья

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева, в жакете без нижнего белья стала звездой показа Jacquemus.

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В минувший понедельник, 26 июня, основатель и креативный директор Дома моды Jacquemus представил мужскую коллекцию сезона весна-лето 2023. В показе, прошедшем в садах Версальского дворца короля Людовика XIV, приняли участие такие известные модели, как Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Виттория Черретти и Грейс Элизабет. Вышла на подиум и только начинающая свою карьеру Дева Кассель.

18-летняя манекенщица появилась в кипенном жакете на голое тело, миди-юбке из комплекта и высоких кожаных сапогах.

«Мама миа! Это моя дочь!», — прокомментировал выход Девы ее отец, 56-летний Венсан Кассель.

Мать девушки, 58-летняя Моника Беллуччи, поддержала ее лично.