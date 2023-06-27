Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса
Стилистка Полли Рыжова назвала россиянам одну вещь, которая неприемлема для работы в офисе. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».
Речь идет о шортах. Так, специалистка посоветовала не надевать их на бизнес-встречи или научные конференции. В то же время она заявила, что данный предмет гардероба будет уместен, если в компании не установлен строгий дресс-код или разрешено один раз в неделю приходить в одежде свободного стиля.
При эксперт отметила, что даже для таких дней в офисе лучше выбирать шорты-бермуды, которые отличаются от классических моделей широкими штанинами, поясом и длиной чуть выше колена.
«Стоит отказаться от денима и трикотажа — они больше подходят для расслабленных casual-образов. Лучше отдать предпочтение шортам из костюмной ткани. Идеально — со стрелками», — пояснила она и уточнила, что стоит обратить внимание на однотонные варианты.