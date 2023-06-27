Стилистка назвала россиянам одну неприемлемую вещь для офиса

Речь идет о шортах. Так, специалистка посоветовала не надевать их на бизнес-встречи или научные конференции. В то же время она заявила, что данный предмет гардероба будет уместен, если в компании не установлен строгий дресс-код или разрешено один раз в неделю приходить в одежде свободного стиля.