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Лодки и королевский дворец: почему все обсуждают показ Jacquemus

Вчера состоялся показ коллекции модного дома Jacquemus весна-лето 2024. Чем он запомнился, и почему его все обсуждают, – в материале "Рамблера".

Лодки и королевский дворец: почему все обсуждают показ Jacquemus
© legion-media.ru

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Дизайнер вдохновлялся эпохой Марии-Антуанетты и стилем принцессы Дианы. Перед зрителями шоу расхаживали модели в элегантных нарядах преимущественно светлых оттенков с рюшами, кружевом и рукавами-фонариками. Некоторые из них были достаточно откровенными и полностью соответствовали летнему зною.

Детали

Не обошлось и без приметных аксессуаров: босоножек и балеток с квадратными носами, легких полупрозрачных гольфов, многочисленных ленточек и, конечно же, сумок именитого дизайнера. На этот раз предпочтение было отдано их крошечным версиям, которые буквально помещались на ладони.

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Одно украшение особенно привлекло внимание изданий и пользователей: в интернете активно обсуждается имитация жемчужного колье с сапфиром, которым "Королева людских сердец" дополнила свой образ из черного платья с оголенными плечами. Принцесса Уэльская появилась в нем на мероприятии после того, как в СМИ просочились слухи об изменах ее супруга.

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"Диану любили очень многие, она – настоящая икона, символ доброты, моды и красоты. Ее стиль и умение дополнять образ украшениями отличались смелостью и одновременно сдержанной элегантностью, которую до сих пор ценят представители разных поколений" – высказалась на этот счет винтажный ювелир Сьюзан Каплан.

Локация

Показ прошел в самом сердце Парижа – Версальском дворце. Модели прогуливались по красным ковровым дорожкам в прилегающем к замку парке, который является одним из самых крупных в Европе. Гостей окружали живописные клумбы, идеально подстриженные газоны, оранжерея, фонтаны и многочисленные скульптуры.

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Кстати, о зрителях: они расположились не на скучных стульях, выстроенных вдоль подиума, а в… лодках в озере и с зонтиками. Небольшие судна пастельного оттенка выстроились в один ровный ряд в непосредственной близости к помосту.

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Неудивительно, что это обстоятельство приятно удивило звезд, пришедших полюбоваться произведениями искусства из новой коллекции известного дизайнера: зрители делились многочисленными снимками с показа в своих социальных сетях.

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