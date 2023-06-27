Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике в приталенном платье в горох
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила открытие благотворительного центра для нарушительниц закона в Саутгемптоне (графство Хэмпшир, Англия). Об этом сообщает Daily Mail.
Центр был открыт благотворительной организацией One Small Thing, учрежденной леди Эдвиной Гросвенор. Он представляет собой альтернативу привычным тюрьмам. В нем разместятся пять женщин, совершивших ненасильственные преступления.
Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в приталенном платье в горох от Alessandra Rich. Принцесса Уэльская уже надевала его на финал Уимблдонского турнира в 2022 году.
Образ дополнили белые туфли с острым черным мысом и открытой пяткой, а также миниатюрная кипенная сумка.
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