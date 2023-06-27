Кейт Миддлтон появилась на публике в приталенном платье в горох

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила открытие благотворительного центра для нарушительниц закона в Саутгемптоне (графство Хэмпшир, Англия). Об этом сообщает Daily Mail.

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Центр был открыт благотворительной организацией One Small Thing, учрежденной леди Эдвиной Гросвенор. Он представляет собой альтернативу привычным тюрьмам. В нем разместятся пять женщин, совершивших ненасильственные преступления.

Кейт Миддлтон появилась на мероприятии в приталенном платье в горох от Alessandra Rich. Принцесса Уэльская уже надевала его на финал Уимблдонского турнира в 2022 году.